В Севском районе сняли карантин по повиликам рода Cuscuta. Там в течение трех лет не регистрировали этих стеблевых паразитов, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям 6 августа.

Очаги карантинного сорняка выявили в Севском районе в 2018 году. Тот произрастал на территории одного из местных сельхозпредприятий. По этой причине на площади в 20 гектаров наложили карантин.

– Управление Россельхознадзора разработало специальную программу о необходимых мерах по локализации и ликвидации очага сорняка, – рассказывают в ведомстве. – В итоге очаг повилики сразу скосили, всю полученную массу сожгли, провели запашку территории.

За полнотой выполнения рекомендаций ежегодно следили. В 2021-м, наконец, смогли снять карантин с зараженной территории. Основание – отсутствие новых случаев повилики.

СПРАВКА:

Повилики рода Cuscuta – стеблевые паразиты, которые не только снижают урожай, но и ухудшают качество продукции, способствуют поражению растений вредителями и болезнями. Кроме того, они сами являются первичным переносчиком многих вирусов и содержат алкалоиды, которые являются причиной отравления животных при поедании ими засоренного повиликами сена.

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