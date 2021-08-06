В Брянске нашли пропавшую 13-летнюю девочку

В Брянске нашли 13-летнюю девочку, которая пропала во время прогулки. Случай произошел в Советском районе 6 августа, сообщают в сетевой группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Подросток жива, ее здоровью ничего не угрожает.

«Найдена, жива! Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации!», - такой пост оставили волонтеры в 15.30.

Отметим, в распространенной ориентировке указывалось, что девочка нуждается в медицинской помощи.

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