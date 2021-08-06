В Гордеевском районе незаконно добывали воду из 23 скважин

В Гордеевксом районе незаконно добывали воду из 23 артезианских скважин. На предприятие-нарушителя завели дело об административном правонарушении, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области 6 августа.

Нарушение выявила прокурорская проверка.

Выяснилось, что МУЦР «Коммунальщик» Гордеевского района обслуживает 25 артезианских скважин. При этом по всем правилам оформлена лицензия лишь на две из них.

- Природоохранная прокуратура внесла руководству организации представление, возбудила дела об административных правонарушениях по статье «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами», - говорят в надзорном ведомстве.

Документ сейчас рассматривают в суде.

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