В Брянске ливневый дождь подмыл лестницу в овраге у Ямской

Внушительных размеров промоина образовалась после ливневых дождей в районе улицы Ямской в Брянске. В зоне разрушения оказалась металлическая лестница, ведущая на улицу Верхняя Лубянка, пишут очевидцы в соцсетях.

В опубликованном посту уточнено, что углубление в грунте появилось у дома №23.

«Отсутствие ливневой канализации, асфальтовые дороги, направляющие потоки воды по склонам, как по желобам, уже привели к тому, что лестница подмыта, ее опоры висят над провалом. Учитывая особенности меловых пород, образующих обе исторические брянские горки, есть высокий риск образования оползней грунта», - предостерегает брянец.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

Напомним, месяц назад аналогичный провал наблюдали на улице Фокина. Его глубина, по предварительным оценкам, достигала 12 метров. Причем рядом расположена высотка. На месте ЧП работали спецслужбы. Дорожники подсыпали грунт и укрепили откосы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».