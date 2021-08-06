В Брянске начали обновлять разметку вблизи школ

В Брянске приступили к обновлению разметки вблизи школ. Это обеспечит транспортную безопасность. Работу ведут в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Всего в городе около образовательных учреждений расположено около 150 пешеходных переходов. На большинстве из них уже нанесли белую «зебру» с применением холодного пластика. На следующей неделе дорожники приступят к нанесению краской желтых линий. Кроме того, пешеходную разметку через дорогу обновляют в местах интенсивного прохода граждан – возле больниц, поликлиник и других социальных объектов.

Кстати, недавно для дорожного управления Брянска приобрели специальную магистральную машину «Контур». Она позволяет размечать улицы с применением уже горячего пластика, причем нужного – белого или желтого цвета.

– С ее помощью можно наносить не только износостойкие осевые линии, но и полосы на пешеходных переходах, ширина которых составляет 40 сантиметров, – отмечают в мэрии. – Стоимость нового аппарата вместе с необходимыми комплектующими составила 13 миллионов рублей.

Помимо разметки, у школ Брянска в ближайший месяц обновят дорожные знаки.

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