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Общество6 августа 2021 14:05

На вокзале Брянск-Льговский капитально ремонтируют платформу №2

Работы проведут в несколько этапов
Надежда ПЕТРУНИНА
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На платформе заменят асфальт, установят новые светодиодные светильники. Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На платформе заменят асфальт, установят новые светодиодные светильники. Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На вокзале Брянск-Льговский железнодорожники начали капитальный ремонт платформы №2.Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Ремонт объекта длинной больше 400 метров проведут в несколько этапов. Будут приводить в порядок участки по 75 метров. Это позволит не менять расписание и маршрут прибытия пригородных поездов.

На платформе заменят асфальт, установят новые светодиодные светильники. По всей длине проведут тактильно-контрастные линии. Это будет удобно для пассажиров с плохим зрением.

Для защиты от непогоды на месте старого павильона установят новые навесы и лавочки.

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