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Общество6 августа 2021 12:40

В Брянской области с 9 августа возобновят плановую медицинскую помощь

Пациенты смогут пройти диспансеризацию и медосмотры
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области с 9 августа возобновят плановую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, на очередном заседании регионального оперативного штаба.

Брянцы без препятствий смогут пройти плановые медицинские осмотры и диспансеризацию. Но в целях безопасности, пациентам необходимо по-прежнему соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции в лечебных учреждениях.

Также решили продлить действующие коронавирусные ограничения.

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