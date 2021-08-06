В Брянской области с 9 августа возобновят плановую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, на очередном заседании регионального оперативного штаба.

Брянцы без препятствий смогут пройти плановые медицинские осмотры и диспансеризацию. Но в целях безопасности, пациентам необходимо по-прежнему соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции в лечебных учреждениях.

Также решили продлить действующие коронавирусные ограничения.

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