В брянском Сураже председателя сельхозкооператива оштрафовали за задержку зарплаты

В брянском Сураже председателя сельхозкооператива оштрафовали за задержку заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что сроки выплаты зарплаты работникам нарушались.

- На руководителя сельхозпредприятия завели административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», - говорят в надзорном ведомстве. – Председателя оштрафовали на 12 тысяч рублей.

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