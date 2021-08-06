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Общество6 августа 2021 12:24

В брянском Сураже председателя сельхозкооператива оштрафовали за задержку зарплаты

Руководитель выплатит 12 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Сураже председателя сельхозкооператива оштрафовали за задержку заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что сроки выплаты зарплаты работникам нарушались.

- На руководителя сельхозпредприятия завели административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», - говорят в надзорном ведомстве. – Председателя оштрафовали на 12 тысяч рублей.

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