В Брянской области от коронавируса привились больше 300 тысяч жителей

В Брянской области от коронавируса привился 300 641 житель. Об этом 6 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

Вакцинация в Брянской области осуществляется в 33 медицинских организациях. Всего функционирует 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 11 мобильных пунктов вакцинации.

За прошедшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 241 брянца. Справились с заболеванием 398 человек. Умерли 9 человек. Медики за сутки провели 2143 исследования на выявление инфекции.

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