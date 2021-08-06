Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 10:55

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек

Всего опасная инфекция унесла жизни 241-го пациента
Надежда ПЕТРУНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 241-го пациента. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

За прошедшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 241 брянца. Справились с заболеванием 398 человек. Медики за сутки провели 2143 исследования на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в области коронавирус выявили у 55599 человек. Среди них 89 иногородних. Выздоровело 50756 пациентов. Общее количество ПЦР-тестов составляет 682563.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».