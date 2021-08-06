В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 241-го пациента. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

За прошедшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 241 брянца. Справились с заболеванием 398 человек. Медики за сутки провели 2143 исследования на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в области коронавирус выявили у 55599 человек. Среди них 89 иногородних. Выздоровело 50756 пациентов. Общее количество ПЦР-тестов составляет 682563.

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