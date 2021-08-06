В Брянской области за две недели в ДТП с мотоциклами погибли 5 человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области за последние две недели произошли 11 аварий с участием мототранспорта. Больше 20 единиц мототранспорта поместили на штраф стоянку, сообщают в региональном УГИБДД.

В ДТП погибли пять человек. В их числе один несовершеннолетний. Девять мотоциклистов получили травмы различной степени.

С начала этого года к административной ответственности привлекли 3200 мотоциклистов. Они не соблюдали скоростной режим, ездили без мотошлема, садились за руль мотоцикла пьяными или без водительских прав.

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