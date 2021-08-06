Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 9:06

В Брянской области за две недели в ДТП с мотоциклами погибли 5 человек

В их числе один несовершеннолетний
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области за последние две недели произошли 11 аварий с участием мототранспорта. Больше 20 единиц мототранспорта поместили на штраф стоянку, сообщают в региональном УГИБДД.

В ДТП погибли пять человек. В их числе один несовершеннолетний. Девять мотоциклистов получили травмы различной степени.

С начала этого года к административной ответственности привлекли 3200 мотоциклистов. Они не соблюдали скоростной режим, ездили без мотошлема, садились за руль мотоцикла пьяными или без водительских прав.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».