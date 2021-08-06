Больше 70 тысяч брянских пенсионеров в августе получат повышенную пенсию

Больше 70 тысяч брянских пенсионеров в августе получат страховую пенсию в повышенном размере. Увеличенные выплаты коснутся тех, кто работал в 2020 году и за кого работодатели выплачивали страховые взносы, сообщают, в областном управлении Пенсионного фонда.

Максимальный размер прибавки, на который могут рассчитывать трудившиеся в прошлом году и в данный момент неработающие пенсионеры, составит 296 рублей 58 копеек.

Перерерасчет проведут автоматически, без заявлений. Для каждого прибавка будет индивидуальной. Она будет зависеть от размера официальной заработной платы, влияющей на объем выплаченных взносов работодателем.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».