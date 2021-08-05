В Брянске в суд ушло дело о взятке автоинспектору в 17,5 тысячи рублей

В Брянске передали в суд уголовное дело о взятке сотруднику ГИБДД в 17,5 тысячи рублей. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону 5 августа.

Расследование уголовного дела следователи завершили.

Из материалов уголовного дела следует, что автовладельца остановили инспекторы возле дома №42а по улице Белорусской в Фокинском районе Брянска 2 июня. Проверяя документы, полицейские заподозрили у водителя состояние опьянения. Желая избежать административной ответственности, нарушитель попытался подкупить стражей порядка. Деньги положил в карман переднего сиденья их служебного автомобиля. Однако от взятки те отказались. Об инциденте доложили в дежурную часть.

- За совершение данного преступления обвиняемому судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, - уточняют в Следственном комитете.

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