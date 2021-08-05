В двух районах Брянской области сменили прокуроров

В двух районах Брянской области – Жуковском и Сурожском – назначили новых прокуроров. О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в четверг, 5 августа.

Прокурором Жуковского района стал Александр Азаровский. Назначенцу – 36 лет. Он уроженец Брянска.

Александр Анатольевич в 2007-м окончил Московский университет МВД России. Работу в органах прокуратуры он начался в 2010 году – с должности старшего помощника Новозыбковского межрайонного прокурора. Последние четыре года был заместителем прокурора Бежицкого района Брянска.

В аналогичную должность в Суражском районе вступил Иван Гуня. Он родился в 1969 году в местном селе Дубровка. Образование получил в 1997-м – в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова. В органах прокуратуры трудится на протяжении двадцати лет. Начинал брянец с должности помощника прокурора Суражского района. С 2017 года возглавлял подразделение прокуратуры Мглинского района.

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