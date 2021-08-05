Брянец зарезал знакомого 30 ударами ножа и попытался обжаловать приговор

Осужденный за убийство знакомого в брянском городе Новозыбкова 30-ю ударами ножа попытался обжаловать приговор. Однако областной суд не нашел оснований для смягчения приговора, сообщают в его пресс-службе 5 августа.

Фигуранту уголовного дела – 24 года. Ранее приговор ему вынес Стародубский районный суд. Брянца признали виновным в убийстве и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Инцидент произошел возле кафе «Сказка» в Стародубе. Пьяный молодой человек поссорился со знакомым. И нанес ему порядка 30 ударов кухонным ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

– Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения, – добавляют в пресс-службе Брянского областного суда.

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