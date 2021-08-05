В Брянске прорвало водопроводную трубу на Советской

В Брянске в районе улицы Советской прорвало водопроводную трубу. По состоянию на 13.30 четверга, 5 августа, последствия ЧП устраняют сотрудники Брянского городского водоканала, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Коммунальщики выявили в районе Советской сразу несколько порывов. К месту ЧП аварийные бригады выехали еще 4 августа. К примеру, устраняли протечки на водоводе в районе пересечения улицы Советской и 2-го Советского переулка, а также на пересечении улицы Фокина и проспекта Станке Димитрова.

- Днем 5 августа ремонт ведут на улице Советской в районе дома №62, здесь также ликвидируют порыв на водопроводе, - комментируют в мэрии. - Специалисты планируют завершить работы в течение дня.

После проведения ремонта нарушенные участки засыпают грунтом и щебнем. После этого в течение нескольких дней отсыпанные слои уплотняют во избежание проседания, и лишь затем асфальтируют.

- На участках, где проводятся ремонтные работы, асфальтобетонное покрытие будет восстановлено в ближайшее время, - заверили в МУП «Брянский городской водоканал».

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