Брянские приставы выбили из экс-полицейского 5 млн рублей штрафа

Пять миллионов рублей штрафа выплатил экс-полицейский, которого в 2016 году осудили за получение взятки. Взысканию штрафа посодействовали брянские судебные приставы, сообщают в пресс-службе ведомства 5 августа.

Должник – житель Москвы. На момент совершения преступления он работал в ОВД и нес службу в столичном метрополитене.

Как установили в суде, полицейский согласился за денежное вознаграждение покрывать нелегальный бизнес на станциях метро. Он заключался в торговле поддельными документами. Всего на преступной деятельности страж порядка заработал около 134 тысяч рублей.

Решением суда виновного приговорили к штрафу в размере сорокакратной суммы взятки – то есть 5,34 миллиона рублей. Однако в срок осужденный выплатить эту сумму не смог. В итоге дело направили для принудительного исполнения судебным приставам.

– Судебные приставы-исполнители регионального УФССП России применили комплекс мер принудительного характера для взыскания штрафа, но они не принесли желаемого результата, - рассказывают в пресс-службе ведомства. – По этой причине управление направило представление в суд о замене штрафа другим видом наказания. Тогда только должник понял, что может лишиться свободы из-за неоплаченного штрафа, и в течение двух месяцев полностью погасил задолженность.

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