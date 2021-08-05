Брянский облсуд частично отменил приговор виновнице гибели многодетного отца в ДТП

Брянский областной суд частично отменил приговор виновнице смертельного ДТП в Трубчевском районе, в котором погиб многодетный отец, ехавший к жене в роддом. На новое разбирательство направили гражданский иск о возмещении морального вреда потерпевшим, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Апелляционную жалобу Лидии Брусникиной рассмотрели 4 августа. Ей оставили приговор без изменения в основном части наказания – три с половиной года колонии-поселения, два года лишение права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

– Суд отменил приговор в части разрешения гражданского иска потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда и передал дело на новое судебное разбирательство в порядке гражданского судопроизводства, – уточняют в облсуде.

Напомним, смертельное ДТП произошло на автодороге Брянск-Новозыбков-Трубчевск утром 19 декабря прошлого года. 34-летняя женщина управляла автомобилем марки «Ягуар». Выехав на встречную полосу, иномарка допустила касательное столкновение с «Лифан», а затем лобовое с «Ладой Приора». Водитель отечественной легковушки успел применить отворот руля и экстренное торможение. Тем не менее, 33-летний автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия. Также пострадали два его малолетних пассажира.

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