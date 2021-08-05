В Брянске водитель иномарки покалечил 25-летнего мотоциклиста

В Брянске иномарка столкнулась с мотоциклом. ДТП произошло в среду, 4 августа, на проспекте Станке-Димитрова около 23.20. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны улицы Пересвета. Поворачивая налево на улицу Спартаковскую, он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Хонда». 25-летний мотоциклист двигался по проспекту Станке-Димитрова в среднем ряду со стороны улицы Карачижской в сторону улицы Пересвета.

- В ДТП водитель мотоцикла получил перелом левой ноги, - говорят в областной Госавтоинспекции. – Молодого человека госпитализировали.

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