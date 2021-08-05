В Брянской области скончался тренер футбольной команды Александр Данилевич

Всю свою жизнь тренер посвятил развитию футбола не только в Погаре, но и на Брянщине. Фото: Vk.com, Брянская областная Федерация футбола.

В Брянской области скончался тренер футбольной команды из Погара Александр Данилевич. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в сетевой официальной группе Брянской областной Федерации футбола.

Всю свою жизнь он посвятил развитию футбола не только в Погаре, но и на Брянщине.

- Мы помним Александра Николаевича, как прекрасного, доброй души человека, к которому всегда можно было обратиться за советом и помощью, - пишут коллеги и его воспитанники в соцсетях.

Федерация футбола и все футбольное сообщество области соболезнуют родным и близким покойного.

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