В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 842-х пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе.

За прошедшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 243-х человек. Сумели побороть заболевание 357 брянцев. Медики выполнили 2344 теста на инфекцию.

Всего с начала пандемии в области коронавирус выявили у 55358 человек. Среди них 89 иногородних. Выздоровело 50358 пациентов. Общее количество ПЦР-тестов составило 680420.

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