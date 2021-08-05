Фото: Ирина Семкина.

Жителей Брянска возмутила вырубка деревьев на улице Медведева в Бежицком районе. Жалобу они оставили в социальных сетях.

"От садика "Алые паруса" в сторону "Холодильника" была шикарная тенистая аллея, спасающая пешеходов от жары, сотня точно крепких взрослых деревьев - вырубили все! - пишет Ирина Семкина. - Я понимаю, там ремонт, но чем эти деревья помешали? У нас могут что-то сделать без вредительства?!"

Капитальный ремонт на улице Медведева идет на участке от дома №2 до улицы Литейной. Протяженность дороги - около двух километров.

В рамках ремонта на улице и соседнем переулке Металлистов прокладывают ливневую канализацию. Она поможет изавиться от лужи у дома №56 на улице Медведева, на которой в этом году поселились утки.

Смотреть видеосюжет В Брянске в многолетней луже на дороге на улице Медведева поселились утки

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