В Брянске на перекрестке улиц Советской и Тютчева столкнулись иномарка и маршрутка

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на перекрестке улиц Советской и Тютчева легковушка врезалась в маршрутку. ДТП произошло в четверг, 5 августа, около 10 часов утра. За рулем иномарки белого цвета был водитель-инвалид. О чем свидетельствует и специальный знак на самой машине.

Судя по фотографии корреспондента «КП-Брянск», водитель легкового автомобиля, выезжая с левой стороны на улицу Советскую, не уступил маршрутному такси, двигавшемуся по главной дороге.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших из официальных источников пока нет.

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