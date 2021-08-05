Скоро в школу: как выбрать мобильный тариф для ребенка

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Современные дети неразлучны со своими смартфонами – ведут соцсети, общаются с одноклассниками, смотрят ролики. Однако выбор тарифного плана остается за родителями. И здесь, как правило, у старшего поколения много вопросов: выбрать тариф с интернетом или без, какого пакета минут должно хватить, надо ли установить какие-либо ограничения? Мы обратились к экспертам МТС за ответами о том, какой тариф выбрать для ребенка.

Выбор оператора

Эксперты советуют выбрать услуги того же оператора, которым пользуются взрослые члены семьи. Как правило, у мобильных провайдеров уже есть возможность безлимитного общения внутри домашней сети. Кроме того, некоторые операторы предлагают «семейные» тарифные планы, которые можно оформить сразу на всех членов семьи. Это позволит вам максимально выгодно и экономично пользоваться мобильными услугами.

Безопасность

Детский тариф должен быть безопасным. Мало кто сейчас поспорит, что интернет – это благо, но дети не всегда способны распознать опасный контент или аккуратно вести себя в социальных сетях. Кроме того, они могут получать недопустимую таргет-рекламу.

«Присмотритесь к тарифам, в которых предусмотрено ограничение доступа детей к информационно-развлекательным ресурсам. Кроме того, не лишним будет иметь блокировку спам-звонков. Чтобы мошенники и спамеры просто не могли дозвониться до вашего ребенка», - советует руководитель по маркетингу МТС в Брянске Ольга Пономарева.

Пакет интернета

Фото: https://pixabay.com/ru/.

Если у вашего ребенка смартфон – будет логичным выбрать тарифный план, который включает пакет интернета. Удобнее всего, если интернет все-таки будет не безлимитным, а по окончании пакета интернета – не добавлялся новый трафик, так как интернет-аппетиты ребенка могут выйти родителям в «копеечку». Понаблюдайте в первый месяц пользования – сколько интернета требуется школьнику, и исходя из этого скорректируйте количество гигабайт на месяц.

Дополнительные подписки

Фото: https://pixabay.com/ru/.

Многие дополнительные сервисы могут быть необходимы для ребенка и помогут ему организовать досуг или подготовиться к домашнему заданию. Полезными будут подписки на электронные книги и музыкальные подборки, приложения для занятий спортом. Отдельно стоит отметить приложения, которые могут поддержать хобби ребенка – приложения для обработки фото, если он увлечен фотографией, видео-подписки, если все свободное время он посвящает видеомонтажу. Не всегда в пользу будут подписки на онлайн-игры и, например, новостные сервисы, где очень много негативной информации.

«Запрос родителей на тарифы, которыми пользуются дети, очень рациональный: тариф должен быть доступным, безопасным и контролируемым со стороны взрослых. Специально для детей мы запустили НЕТАРИФ Junior. Это тариф-конструктор: родители сами решают какие подписки будут включены в тариф ребенка - МТС Библиотека, МТС Music или онлайн-кинотеатр KION. В приложениях предусмотрены ограничения, которые не пропустят неподходящий по возрасту контент. Списание средств происходит раз в месяц, но, если ребенок выйдет в интернет вне рамок пакета, начисления средств или автоматическое увеличение интернет-пакета - не произойдет. Родители могут загрузить номер ребенка в свое приложение «Мой МТС» и отслеживать статус по расходу пакетов и оплате», - комментирует руководитель по маркетингу МТС в Брянске Ольга Пономарева.