Пользователи соцсетй пишут, что машина здесь стоит уже целый день. Vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске автохам припарковал машину на детской площадке. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях в одной из групп в четверг, 5 августа.

Пользователи соцсетй пишут, что машина там стоит уже целый день.

Многие участники обсуждений в комментариях предложили превратить автомобиль в новый аттракцион для детских игр или рисования мелками.

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