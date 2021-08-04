В Брянске изменят расписание движения автобуса № 5Б

Автобус ходит по кольцу «ЖК Мегаполис-парк - ЖК Мегаполис-парк». Фото: vk.com, "Брянский автобус".

В Брянске с 6 августа изменят расписание движения автобуса № 5Б. Он ходит по кольцу «ЖК Мегаполис-парк - ЖК Мегаполис-парк». Об этом в среду, 4 августа, сообщили в сетевой группе «Брянский автобус».

Здесь же опубликовали и новое расписание.

Время отправления от конечного пункта «Мегаполис-парк»: 6.00, 6.25, 6.50, 7.04, 7.18, 7.32, 7.40, 7.48, 7.56, 8.07, 8.17, 8.27, 8.37, 8.44, 8.51, 8.58, 9.05, 9.12, 9.22, 9.32, 9.42, 9.52, 10.02, 10.12, 10.22, 10.32, 10.42, 10.52, 11.00, 11.07, 11.14, 11.21, 11.28, 11.35, 11.42, 11.49, 11.56, 12.03, 12.10, 12.17, 12.27, 12.37, 12.44, 12.51, 12.58, 13.06, 13.13, 13.20, 13.27, 13.34, 13.41, 13.48, 13.55, 14.02, 14.16, 14.30, 14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.17, 15.24, 15.31, 15.40, 15.50, 16.00, 16.06, 16.13, 16.20, 16.27, 16.34, 16.41, 16.48, 16.55, 17.02, 17.09, 17.16, 17.23, 17.33, 17.43, 17.53, 18.03, 18.20, 18.33, 18.51, 18.56 до п. Бордовичи (через пл. Ленина, Курган), 19.10, 19.30, 19.50, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 22.20. Подвозочные рейсы до Хлебокомбината (через кольцо памятника Летчикам) - 17.58, 18.07, 18.15, 18.47, 18.58, 19.38, 20.17, 20.46, 22.41, 23.11.

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