Москвич попался на передаче мобильников заключенным брянской колонии

В Брянске в исправительной колонии №5 задержали 30-летнего жителя Московской области при попытке доставить мобильные телефоны на территорию учреждения. Злоумышленника поймали при попытке перебросить телефоны через ограду колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

-Утром во время обхода сотрудники учреждения заметили подозрительного молодого человека,-говорят в исправительном учреждении. - . Он подошел к ограждению колонии со стороны жилых домов, однако, при подготовке переброса его задержали.

У него при досмотре нашли две пластиковые полуторалитровые бутылки. Емкости были перемотаны прозрачной клейкой лентой. При вскрытии содержимого в пластиковой таре изъяли шесть мобильных телефонов, одно зарядное устройство и комплектующие к средствам связи.

Молодой человек признался в попытке доставить телефоны осужденным колони. По данному факту составили административный материал, который после передадут в суд.

Подобное противозаконное действие влечет наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

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