В Брянской области от коронавируса привили четверть населения

В Брянской области на 4 августа от "Ковид-19" привились 295546 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области от коронавирусной инфекции привились 295546 человек. Это ровно четверть всего населения региона. Такие цифры обнародовал местный оперативный штаб в среду, 4 августа.

– Прививочная кампания в регионе продолжается, – говорят в оперативном штабе.

По численности привитых от ковида Брянская область находится на 37-м месте общероссийского рейтинга. Причем ежедневно здесь прививают в среднем по 1727 человек – или 0,15 процента населения. При сохранении таких темпов для вакцинации 50 процентов населения потребуется 171 день, то есть почти полгода.

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