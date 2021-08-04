В Брянске почти завершили капремонт 10 дворов

На благоустройство дворов из бюджета выделили больше 81 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в этом году благоустраивают 18 дворовых территорий. На их благоустройство выделили из бюджета больше 81 миллиона рублей. Сейчас десять из них в высокой степени готовности - от 80 до 100 процентов. Четыре - от 30 до 50 процентов. Еще по четырем дворам заключили контракты, начали подготовительные работы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, 10 из дворов в программу включили в начале года, еще 8, в связи со сложившейся экономией на торгах, внесли значительно позже.

Так, завершают капитальный ремонт по улице Володарского, 5, корпус 1. Основные работы подрядчик уже выполнил. Заасфальтировали дворовые проезды, благоустроили парковки, цветники, установили лавочки, смонтировали освещение. Также обустроили детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием. Подрядчику осталось смонтировать 7 единиц детского игрового оборудования. Монтаж планируют на ближайшей недели.

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