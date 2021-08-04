В Брянске 150 человек и 15 единиц техники ежедневно убирают улицы

Улицы города убирают каждый день. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за июль покосили больше полумиллиона квадратных метров зелёных территорий и собрали около 10 тысяч тонн пескосмета. Его убирали с обочин дорог, разделительных полос, тротуаров, а также парков и других общественных территорий. Об этом сообщают в пресс-службе брянской

В день на такой работе задействованы до 15 единиц техники. Больше 150 человек ежедневно работают на ручной уборке города. Они благоустраивают и поливают клумбы, освобождают урны от мусора.

Траву скосили на проспектах Станке Димитрова и Московском, улицах Красноармейской, Пересвета, Калинина, Костычева, Горбатова, Фокина, Советской, Дуки, Бежицкой, 22 Съезда КПСС, Ульянова, III Интернационала, Литейной, Флотской, Димитрова, Пушкина, 2-й Мичурина, Чернышевского, Никитина, Красный Маяк, Дзержинского, Менжинского, Чкалова, Олега Кошевого, Белорусской, Челюскинцев, Городищенской горке и других. На некоторых улицах покос производился по несколько раз.

Улицы города убирают ежедневно. Задействуют в каждом районе не только специализированные звенья дорожного управления, но и малогабаритную технику: тракторы, вакуумные пылесосы, прицепные установки «Бродвей».

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