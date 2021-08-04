В Брянске пьяный 19-летний скутерист врезался в легковушку и сбил девушку. ДТП произошло во вторник, 3 августа, около 21.35 на улице Речной. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

19-летний водитель скутера «Джой» ехал со стороны улицы Комарова в сторону улицы Никитина. Он врезался в стоящий у края проезжей части автомобиль «Киа Пиканто». Им управляла 41-летняя женщина. Кроме того, он сбил 17-летнюю девушку-пешехода. Она находилась у задней части автомобиля.

- В ДТП 19-летний парень получил ушиб и ссадины левого бедра, - говорят в Госавтоинспекции, - Его отпустили с назначением лечения. Установили, что он был пьян. К тому же без мотошлема и средств защитной экипировки.

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