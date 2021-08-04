В Брянскую область завезли еще 17400 доз вакцины «Спутник V». Препарат направят во все пункты вакцинации региона. Его распределят между медицинскими учреждениями согласно заявкам, сообщают в региональном оперативном штабе в среду, 4 августа.

Вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области,а также в мобильных прививочных пунктах, торговых центрах «БУМ-Сити», «Аэропарк», около ТЦ «Европа» и в здании цирка.

Всего на территории региона работают 66 прививочных пунктов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».