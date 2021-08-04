В брянском поселке нашли снаряд времен войны

Длина взрывоопасного предмета - 50 миллиметров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянском районе в поселке Мичуринский, в коттеджном поселке «Яблоневый сад», нашли и обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Длина взрывоопасного предмета - 50 миллиметров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Как только сообщение об опасной находке поступило на пульт оперативного дежурного, на место выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили снаряд.

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