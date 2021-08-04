ВТБ Лизинг поставил группе «Солар» второй сухогруз высокого класса экологичности

Фото: ВТБ.

ВТБ Лизинг поставил ГК «Солар» второй законтрактованный сухогруз высокого класса экологичности, соответствующего требованиям Международной морской организации. Судно стоимостью $24,75 млн передано в Китае на условиях финансового лизинга сроком на семь лет с возможностью пролонгации на дополнительные семь лет.

Поставка реализована в рамках стратегического партнерства, соглашение о котором стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2021 г. Первое судно Rostrum Europe ВТБ Лизинг передал группе «Солар» в начале июля.

Второе судно Rostrum — сухогруз класса Ultramax (63 000 DWT), построенный на китайской верфи Taizhou Sanfu Ship Engineering Co.Ltd. Сухогруз соответствует высокому классу экологичности, индекс энергоэффективности (EEXI) равен 3,91 г CO2/dwt на милю, таким образом, судно соответствует требованиям Международной морской организации (IMO), принятым в июне 2021 года, которые вступят в силу с 1 января 2023 г.*

Сделка с Rostrum заключена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права и реализована в кратчайшие сроки. ГК «Солар» будет использовать новый сухогруз в логистическом бизнесе для перевозки любых навалочных и насыпных грузов по всему миру. Оператор продолжает расширять морской флот за счет собственных судов при одновременном повышении эффективности управления.

«Второй сухогруз, который мы поставили в рамках проекта с группой «Солар», это еще одно судно, соответствующее актуальным экологическим требованиям IMO, которое будет эксплуатироваться по всему миру при минимальном воздействии на окружающую среду. Экологическая повестка сегодня во многом определяет развитие всех видов транспорта, включая морской, и мы рады, что, финансируя такое эффективное с точки зрения защиты окружающей среды судно, вносим свой вклад в поддержание мирового экологического баланса», — отметил коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Лицензия №1000.