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Общество4 августа 2021 12:45

В новом детсаду на Строкина в Брянске приступили к чистовой отделке

Строительство соцобъекта вышло на финишную прямую
Анна ЛЕВКИНА
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Строительство третьего детского сада на территории старого аэропорта в Брянске вышло на финишную прямую. На объекте подрядчик приступил к чистовой отделке, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Строящийся детсад на улице Олега Строкина рассчитан на 270 мест.

- По состоянию на 3 августа работа на объекте вышла на финишную прямую, - говорят в мэрии. - Внутри здания подрядчик ведет чистовую отделку и завершает отделку фасаду. Параллельно строители выполняют благоустройство прилегающей территории. Срок сдачи объекта - сентябрь текущего года.

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