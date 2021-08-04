Дело обвиняемого в нескольких преступлениях брянца передали в суд

Обвиняемый несколько раз ударил одного из мужчин ножом в шею и живот. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске в суд передали уголовное дело жителя деревни Масловка Карачевского района. Ему предъявили обвинение по статье «Совершение убийства, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следователи предварительно установили, что пьяный 44-летий мужчина 4 мая ночью находился около одного из домов по улице Победы в поселке Согласие. Между ним и двумя мужчинами завязалась ссора. В порыве гнева обвиняемый несколько раз ударил одного из них ножом в шею и живот. Он умер на месте. А второму поранил левую руку.

Кроме того, обвиняемый в ноябре 2020 года был в деревне Грибовы Дворы. Там также произошла ссора. Разозлившись на оппонента, он ударом кулака сломал ему челюсть.

- Сейчас предварительное следствие окончено, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Собранные следователями доказательства по каждому совершенному обвиняемым преступлению признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его для судебного рассмотрения.

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