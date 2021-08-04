В Брянской области от коронавируса умерли 8 человек за сутки

От коронавируса в Брянской области скончались восемь человек за сутки. Общее число жертв ковида достигло 832. Такие данные обнародовал региональный оперативный штаб утром в среду, 4 августа.

В последние сутки диагноз «Ковид-19» поставили 250 брянцам. При этом 213 жителей региона поправились. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные.

Сейчас Брянская область находится на 33-м месте в России по суммарному числу заболевших. Суточный прирост заболеваемости – 0,5 процента. Одновременно с этим процент смертности в регионе – 1,5. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умерли 854 человека, в Калужской – 484, в Смоленской – 1334. Это 2,11 процента, 1,16 процента и 3,18 процента соответственно.

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