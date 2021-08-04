Фото: "Подслушано Брянск".

Жители Брянска пожаловались на остановку без крыши на улице Советской. О проблеме они написали в соцсетях в среду, 4 августа. Поликарбонат с павильона сорвало около месяца назад во время ураганного ветра. С тех пор остановка стоит без крыши. Во время дождя пассажиры мокнут в ожидании транспорта.

Горожане не раз жаловались на хлипкие конструкции типовых павильонов, которые устанавливают после капитального ремонта дорог. Они не спасают и при наличии крыши от дождя и ветра. Укрыться от непогоды может лишь несколько человек.

Павильоны постоянно обклеивают объявлениями. Чистить и ремонтировать их не спешат.

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