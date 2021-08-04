В Брянске пьяный мотоциклист пытался скрыться от погони полиции

В Брянске пьяный мотоциклист пытался сркться от погони полиции. Он ехал без шлема. Требование наряда ДПС об остановке проигнорировал. В ночь на вторник, 3 августа, нарушителя задержали. Это произошло в 0.45 у дома №1А на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе.

- При прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у 42-летнего водителя мотоцикла показание прибора составило 0.54 мг/л, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.

На водителя составили семь административных протоколов. За пьяную езду, за невыполнение требования об остановке, за то, что не было с собой водительских прав, а прав на управление мотоциклом не было вовсе, за перевозку пассажира не по правила и другие нарушения.

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