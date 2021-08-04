В Брянске построили тротуар на улице Объездной со стороны дворца единоборств

В Брянске построили тротуар со стороны дворца единоборств на улице Объездной. Он выполнен из плитки. Пешеходную дорожку на другой стороне улицы сделают к осени.

Напомним, дорогу на Объездной расширили до шести полос. Ремонт проходит на участке от переулка Пилотов до пересечения с Советской.

Во время строительства была открыта одна из полос улицы для движения машин. Вторую оставляли пешеходам. После того, как дорогу полностью открыли для автомобилистов, пешеходам порой приходилось передвигаться по разделительной полосе. Она на Объездной заасфальтированная.

Дворец единоборств, как и дорогу у него, обещают сдать к выборам: в сентябре этого года.