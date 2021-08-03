В Брянске убрали упавшее после града дерево в круглом сквере

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске убрали дерево, упавшее после ливня с градом в круглом сквере. Ствол распилили и вывезли. Дерево упало вечером 2 августа в самом центре сквера - прямо на фонтан.

Всего в городе ветер повалили 23 дерева. Одно из них упало на машину. К счастью, никто не пострадал.

Большинство упавших деревьев убрали во вторник, 3 августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Восемь поваленных деревьев стали причиной отключения электроснабжения, - говорят в мэрии города. - В Володарском районе на несколько часов пропал свет в домах по улицам Клары Цеткин, Инженерной, 2-й Мичурина, в Советском районе — по улице Фокина.

С последствиями разбушевавшейся стихии во вторник боролись дорожное управление, главное управление по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций города Брянска, энергетики, управляющие компании.

Сильный ливень с градом прошел в Брянске вечером в понедельник, 2 августа. О непогоде предупреждали спасатели.