В Унече автомобилистка сбила 12-летнего школьника

В брянском городе Унеча автомобилистка за рулем "Хендай Гетц" сбила 12-летнего подростка. Мальчика госпитализировали с переломом ключицы.

ДТП случилось в начале одиннадцатого утра во вторник, 3 августа, на улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 40-летняя женщина за рулем иномарки ехала со стороны улицы Иванова в сторону улицы Транспортной. Он сбила школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

- Полицейские проводят проверку по факту аварии, - говорят в Госавтоинспекции.