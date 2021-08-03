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Происшествия3 августа 2021 22:15

В Унече автомобилистка сбила 12-летнего школьника

Мальчика госпитализировали с переломом ключицы
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Унеча автомобилистка за рулем "Хендай Гетц" сбила 12-летнего подростка. Мальчика госпитализировали с переломом ключицы.

ДТП случилось в начале одиннадцатого утра во вторник, 3 августа, на улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 40-летняя женщина за рулем иномарки ехала со стороны улицы Иванова в сторону улицы Транспортной. Он сбила школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

- Полицейские проводят проверку по факту аварии, - говорят в Госавтоинспекции.