В Брянской области в 2021 году отремонтируют 44 дороги

Всего по различным программам в области планируют привести в порядок больше 440 километров магистралей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В этом году в Брянской области отремонтируют 44 автодороги протяженностью 73 тысячи 272 километра. На эти цели направят 2,5 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Ремонт проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Всего по различным программам в области планируют привести в порядок больше 440 километров магистралей. Для этого из различных источников финансирования выделили больше 7 миллиардов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».