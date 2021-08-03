В Брянске ограничат движение автомобилей на переезде возле платформы Мальцевская

В Брянске в среду, 4 августа, ограничат движение автомобилей через переезд 136 километр возле платформы Мальцевская. Движение машин будет осуществляться по одной полосе с 8.00 до 17.00. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Это связано с ремонтом и асфальтированием дорожного покрытия в зоне, которую обслуживают железнодорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием и планировать поездку заранее.

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