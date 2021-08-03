В Брянской области в 2021 году загорелось 59 автомобилей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области с начала этого года загорелось 59 автомобилей. Главная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. 54 процента ЧП происходило из-за этого, сообщают в региональном управлении МЧС.

Чтобы избежать возгорания авто, брянцам рекомендуют вовремя проходить технический осмотр, следить за исправностью электрооборудования, не держать легковоспламеняющиеся предметы в моторном отсеке автомобиля. Также в салоне автомобиля должен находиться огнетушитель с неистекшим сроком годности, горюче-смазочные материалы нужно перевозить только в герметических емкостях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».