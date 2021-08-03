В брянском Локте от коронавируса умер иерей Александр Кузин

Во вторник, 3 августа, в поселке Локоть Брасовского района умер иерей Александр Кузин. Недавно 47-летний священнослужитель переболел коронавирусом, и его организм не смог справиться с последствиями перенесенного недуга, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Александр Кузин был настоятелем храма в честь Калужской иконы Божией Матери.

«Своим личным примером священник Александр являл пример ревностного служителя Божия, доброго и любящего пастыря, крепкого семьянина, заботливого отца, вместе с матушкой они воспитывали семь детей», - говорится в опубликованном некрологе.

СПРАВКА:

Александр Кузин родился 12 апреля 1974 года в поселке Локоть Брасовского района в семье простых рабочих. Окончил среднюю общеобразовательную школу №3. Служил в воздушно-десантных войсках. После армии трудился на светских работах. В 2013-м принял сан диакона, а затем сан пресвитера. Вскоре был назначен настоятелем храма в честь Калужской иконы Божией Матери поселка Локоть. В 2016-м Александр Кузин подготовил храм к великому освящению, которое совершил митрополит Брянский и Севский Александр. В 2019 году окончил Калужскую духовную семинарию.

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