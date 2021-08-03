В Брянске на дороге–защитной дамбе завершают укладку тощего бетона

Чтобы завершить работу с тощим бетоном, подрядчику потребуется примерно неделя. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на дороге – защитной дамбе «Брянск-I - Брянск-II» завершают укладку тощего бетона. Речь идет об участке дороги от моста через реку Снежеть до железнодорожного вокзала Брянск-I, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это один из многочисленных конструктивных слоев дорожного основания. Его толщина составляет почти несколько десятков сантиметров. Тощий слой укладывают для того, чтобы создать прочную основу, чтобы потом подрядчик на нее уложил три слоя асфальта. Чтобы завершить работу с тощим бетоном, подрядчику потребуется примерно неделя. После здесь начнут укладывать нижний слой асфальтобетона.

Последний, верхний слой, асфальтобетона уложат на участке от моста через Снежеть до проспекта Московского с заходом на построенное здесь же разворотное кольцо. Так что автомобилистам совсем недолго осталось испытывать неудобства, связанные с разными уровнями старой и новой дороги. Перепад асфальта в районе кольца исчезнет после укладки верхнего слоя.

Также на объекте продолжают делать наружное освещение, устанавливают бордюры и поребрики на разделительно полосе и на месте будущего тротуара.

Под мостом через реку Снежеть подрядчик бетонирует скаты четырех струенаправляющих дамб. Они нужны для регулирования потока воды в реке. В случае разлива Снежети благодаря этим сооружениям удастся не допустить размыва территории под мостом. Устройства располагаются с двух сторон моста на обоих берегах Снежети.

Напомним, дорога - защитная дамба «Брянск-I - Брянск-II» соединяющая Фокинский и Володарский районы, включает в себя два новых моста и два кольцевые развязки. Кроме того, она будет выходить на улицу Горького в Советском районе. Стройка идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность дороги составит 5,4 километра.

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