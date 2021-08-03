В Брянском районе пьяный мужчина угнал такси и уснул в нем. 36-летний житель областного центра, работающий водителем такси, принял очередной заказ. В автомобиль сели мужчина и женщина. Они шумно выясняли отношения. Таксист притормозил и попросил их успокоиться. Но агрессивно настроенный пассажир сначала вытолкал из машины свою спутницу, а затем пытался напасть на водителя.

Таксист, чтобы не ввязываться в драку, сам вышел из машины. В этот момент пьяный пассажир сел за руль и уехал,, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские нашли похищенную иномарку возле поселка Бетово. Автомобиль был припаркован у обочины, а в нем спал сам 33-летний угонщик. Мужчина признался, что выпил лишнее. Поэтому его на «подвиг» и потянуло.

- Сейчас на задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщают в правоохранительном ведомстве. – Суд может приговорить его к лишению свободы до семи лет.

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