В Брянске из горящей многоэтажки экуировали 40 человек

Из горящего жилого дома по Станке Димитрова в Советском районе Брянска эвакуировали 40 человек. В пожаре никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар зафиксировали в 20.26 – поступил звонок в оперативную дежурную смену. Сообщалось, что произошло возгорание в доме №79/1. К месту ЧП выезжали автоцистерна и автолестница ПСЧ-8.
По прибытию пожарные спасатели обнаружили возгорание в электрощитовой на техническом этаже. Его площадь составляла около пяти квадратных метров.
В 20.49 пожар локализовали, спустя четыре минуты – ликвидировали открытое горение.
– В результате пожара травмированных нет, – уточняют в пресс-службе чрезвычайного ведомства. – Из подъезда дома эвакуировано 40 человек.
Причину пожара установят эксперты.
Кстати, всего за сутки в регионе потушили 12 техногенных и три природных пожара.
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