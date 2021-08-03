В Брянске из горящей многоэтажки экуировали 40 человек

Из горящего жилого дома по Станке Димитрова в Советском районе Брянска эвакуировали 40 человек. В пожаре никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 20.26 – поступил звонок в оперативную дежурную смену. Сообщалось, что произошло возгорание в доме №79/1. К месту ЧП выезжали автоцистерна и автолестница ПСЧ-8.

По прибытию пожарные спасатели обнаружили возгорание в электрощитовой на техническом этаже. Его площадь составляла около пяти квадратных метров.

В 20.49 пожар локализовали, спустя четыре минуты – ликвидировали открытое горение.

– В результате пожара травмированных нет, – уточняют в пресс-службе чрезвычайного ведомства. – Из подъезда дома эвакуировано 40 человек.

Причину пожара установят эксперты.

Кстати, всего за сутки в регионе потушили 12 техногенных и три природных пожара.

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