В Брянске 4 августа ограничат движение на железнодорожном переезде

На железнодорожном переезде 136-го километра пк 7 перегона Брянск Орловский – Орджоникидзеград ограничат движение автотранспорта 4 августа. Неудобства испытают водители с восьми утра до пяти вечера, сообщает "Брянск – Льговская дистанция пути".

Причина вводимого ограничения – ремонтные работы. На участке будут выполнять асфальтировку. Поэтому движение автотранспорта организуют по одной полосе.

В Госавтоинспекции порекомендовали автовладельцам планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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